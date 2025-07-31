انتشال جثتي شقيقتين من الرياح البحيري بمنشأة القناطر

شهدت قرية القطا بمنشأة القناطر، حادثا مأساويا بعد غرق شقيقتين فى الرياح البحيرى، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق فتاتين فى الرياح البحيرى، بقرية القطا، التابعة لمنشأة القناطر.

أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن فتاتين شقيقتين، تعرضتا للغرق، أثناء استقلالهما قارب بالرياح البحيرى، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.