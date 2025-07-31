مصطفى بكري منفعلا: خلي حد يقرب من الحدود المصرية هنقطع رجله ورجل اللي بيقف وراه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ليست في حاجة إلى شكر من أحد، خاصة بعد مواقفها في دعم القضية الفلسطينية عندما وإرسالها للمساعدات، وآخرها مشاهد الاسقاط الجوي.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لم تؤثر مشاهد المؤامرات ضد مصر على الموقف المصري، مؤكدا أن العملاء والخونة الذين خرجوا رافعين علم إسرائيل ويحاصرون السفارة المصرية، فعندما تسعى إلى اتهام مصر فأنت تخدم إسرائيل، فإذا كنت جادا فلا بد أن تحاصر السفارة الأمريكية في إسرائيل أو مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك الكثير من الشرفاء الفلسطينيين الذي يعرفون الموقف المصري، مؤكدا أن الشعب المصري أكثر التفافا حول القائد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه “لو أنتوا فاكرين انكم هتشوهوا تاريخ مصر هتكونوا واهمين، فالشعب المصري لا ينسى من وقف معه ولا ينسى من وقف ضده، وخلي حد يقرب من الحدود المصرية هنقطع رجله ورجل اللي بيقف وراه”.