علي الفيل: سيطرة أندية الشركات «خسارة» للدوري

أكد على الفيل لاعب مودرن سبورت الحالي وطلائع الجيش وحرس الحدود السابق، أن سيطرة أندية الشركات خسارة كبيرة للدوري، مشددًا على أن الأندية الجماهيرية تضيف قوة للبطولة، وذلك في تصريحات لأحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم.

وتابع «الفيل»: الناس عايزة تتفرج على الدوري والأندية الجماهيرية عشان تستمتع وتنبسط، إنما تعملي دوري شركات محدش هيتفرج عليه، مضيفًا: انتظام الدوري سبب في زيادة قوة البطولة، وأرى إن النظام القديم كان أفضل بكثير من النظام الاستثنائي، الذي لم يمنح العدالة الكافية لكل الفرق، فتجد فريقا في مجموعة الهبوط حصل على نقاط أعلى من فريق في مجموعة تحديد الهبوط.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: تواجد بتروجيت وحرس الحدود في مجموعة البطل «مفاجأة»، وتواجد مودرن سبورت والإسماعيلي وغزل المحلة وزد في مجموعة الهبوط كان أيضًا «مفاجأة»، نظام البطولة الجديد كان السبب في هذه المفاجآت، ولذلك النظام الاستثنائي صعب جدًا على كل الفرق.

وواصل لاعب حرس الحدود السابق: قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي كان خاطئًا، وأهم حاجة يتم تطبيق اللوائح على جميع الأندية كبير وصغير، وحتى لو كان مودرن سبورت هو من سيتعرض للهبوط، انتظام البطولة والاستقرار أفاد الكرة المصرية ومنتخب مصر والمنظومة كلها.

واختتم علي الفيل: أحمد رفعت كان من أقرب لاعبي مودرن سبورت إلى قلبي، ربنا يرحمه كان إنسان طيب والناس كلها بتحبه، تفاصيل يوم مباراة الاتحاد السكندري محفورة في ذاكرتي، وووفاته أثرت علينا جدًا، متابعًا: الناس كلها بتتأثر بالسوشيال ميديا وكله بيطلع يتكلم عشان اللقطة والتريند.