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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مع السلامة يا عمنا كلنا.. مصطفى عماد يودع لطفي لبيب

لطفي لبيب
لطفي لبيب
يارا أمين

حرص الفنان الشاب مصطفى عماد، على نعي الفنان الراحل لطفي لبيب الذي توفي صباح أمس عن عمر يناهز الـ ٧٧ عاما.

ونشر مصطفى عماد صورة تجمعه بلطفي لبيب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلًا: "كان ليا الشرف إني أشوفك، البقاء لله، مع السلامة يا عمنا كلنا".

وبدأ منذ قليل عزاء الفنان لطفي لبيب بكنيسة مار مرقس.


حرص على الحضور العزاء سوسن بدر ، شيري عادل ، محمود حميدة ، سلوي محمد علي ، اشرف زكي ، أميرة فتحي و غيرهم كثير من النجوم.

وتوفي  أمس الأربعاء الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه إلى وعكة صحية جديدة، حيث نقله إلى العناية المركزة يوم الأحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

آخر أعمال لطفي لبيب 

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

مصطفى عماد لطفي لبيب إنستجرام كنيسة مار مرقس سوسن بدر

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