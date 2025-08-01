طريقة عمل طاسة سجق بالجبنة… أحلى من المحلات

طاسة سجق بالجبنة من الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم والكافيهات.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاسة سجق بالجبنة في البيت بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.





مقادير طاسة سجق بالجبنة

● سجق

● سمن

● دقيق

● لبن

● جبنة مشكلة

● جبنة موتزاريلا

● ملح

● فلفل أسود

● بابريكا مدخنة









طريقة تحضير طاسة سجق بالجبنة

في وعاء يشوح السجق.

في وعاء آخر يخلط الدقيق مع السمن، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا ثم يضاف اللبن.

يضاف إلى السجق وتضاف الجبنة المشكلة والموتزاريلا.

يقدم ساخنا.