طريقة عمل آيس كريم في المنزل بأسهل الخطوات

الآيس كريم من الحلويات التي يعشق الكثير تناولها خلال فصل الصيف مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والأسواق .

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الأيس كريم في البيت بمذاق لا يقاوم.





مقادير الأيس كريم

2 كوب حليب

1 كوب كريم شانتيه

3/4 كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

وممكن تضيفي شيكولاتة

او اي نوع فاكهة





طريقة تحضير الأيس كريم

قومي بخلط الحليب والكريمة في وعاء كبير

أضيفي السكر والفانيليا وزره من الملح

واخلطي جيداً حتى يذوب السكر

صبي الخليط في قالب التجميد ويدخل في الفريزر

اتركيه في الفريزر لمدة 4 ساعات تقريباً

مع التحريك كل نصف ساعة

بعد مرور الوقت المحدد قومي بإخراج الآيس كريم

من الفريزر وقطعيه إلى قطع صغيرة وقدميه







