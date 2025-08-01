اليوم.. عرض مسرحية الفندق بالقومي للمسرح

تعرض مسرحية الفندق، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، اليوم الجمعة علي مسرح أوبرا ملك.

أما غدا السبت، من المقرر عرض مسرحية سجن النسا، في تمام الساعة العاشرة مساءً، علي مسرح السلام.

يذكر أن "سجن النسا" رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، من بطولة هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايريني مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.

