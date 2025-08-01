طرح فيلم "الهنا اللي أنا فيه" على هذه المنصة

أعلنت منصة يانجو بلاي، عن استعدادها طرح فيلم" الهنا اللي أنا فيه" خلال الأيام القادمة.

"الهنا اللي أنا فيه".. شارك في بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

الفيلم تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

ومن ناحية أخرى، بدأ الفنانان كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، تصوير فيلمهما الجديد "طلقني" خلال الأيام الماضية، في ثاني تعاون لهما معا بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه".

"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.