نجوى فؤاد لـ صدى البلد: لطفي لبيب لم يأخذ حظه.. فيديو

نعت الفنانة نجوي فؤاد الفنان لطفي لبيب بعد وفاته أول أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وقالت نجوي فؤاد في مداخلة هاتفية لـ صدى البلد: “لطفي لبيب، فنان وإنسان جميل، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب، مش بس كان ممثل وكوميديان لكن مؤلف كمان، لكن ما اخدش حقه في التأليف، نعمل ايه سنه الحياه كلنا هنموت، المرض صعب، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب”.

حرص على الحضور عزاء لطفي لبيب أمس سوسن بدر ، شيري عادل ، محمود حميدة ، سلوي محمد علي، أشرف زكي ، أميرة فتحي و غيرهم.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه إلى وعكة صحية جديدة، حيث نقله إلى العناية المركزة يوم الأحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.



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