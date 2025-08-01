مأمور مركز أشمون يسد دين غارمة مريضة.. صدر ضدها حكم بالحبس

تدخل مأمور مركز اشمون في محافظة المنوفية لسد دين مريضة غارمة صدر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات، في مشهد ‘نساني.

وتدخل العميد محمد ابو العزم مأمور مركز اشمون بعد صدور حكم نهائي علي سيدة بالحبس 3 سنوات بسبب مديونية عليها.

مأمور مركز أشمون، دفع دين السيدة الغارمة من أجل أبناءها وحتي تخرج من أجل رعايتهم.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لالغاء حكم الحبس علي السيدة الغارمة والغاء العقوبة الصادرة ضدها.

فيما لقي تصرف مأمور مركز اشمون حالة من الإشادة الواسعة بين الجميع علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث أكد أبناء مركز اشمون أنها ليست المرة الأولي التي يتدخل فيها مأمور مركز اشمون بشكل شخصي لفك كرب الأهالي.

وأضاف الاهالي، أن مأمور مركز اشمون دائما متواجد بينهم ورقمه متاح للجميع من أبناء المدينة ويخدم الجميع من أبناء المركز والمحافظة بأكملها.