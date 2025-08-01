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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية: ندعم موقف مصر الرافض للجرائم بحق الفلسطينيين

عمومية اتحاد المهن الطبية
عمومية اتحاد المهن الطبية
الديب أبوعلي

أكد د. أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، التزام الاتحاد الكامل بموقف مصر والقيادة السياسية وشعبها الرافض للجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من تجويع وإبادة وتهجير قسري.

وقال عبد الحي في كلمته بالجمعية العمومية المنعقدة الآن بدار الحكمة، إن الاتحاد يناشد المجتمع الدولي أن يتخلى عن صمته ويوقف فورًا هذه الجرائم البربرية، مع السماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، مشيرًا إلى أن الاتحاد أعلن مرارًا جاهزيته لإرسال الأطباء المتطوعين لعلاج الجرحى على مدار العام.

وتشهد قاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة حضورا  مكثفا من أعضاء النقابات الأربع الممثلة في الاتحاد: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي دعا إليها الاتحاد لمناقشة 14 بندًا على جدول الأعمال.

ويأتي في مقدمة الموضوعات المطروحة للمناقشة اعتماد تقارير الأمين العام وأمين الصندوق، والميزانيات عن أعوام 2020 و2021، بالإضافة إلى مناقشة زيادة المعاشات واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة، ودراسة قصر الاستثمار على الودائع البنكية أو توجيه 25% من أموال الاتحاد إلى فرص استثمارية بديلة بعد دراسة متخصصة.

اتحاد المهن الطبية قطاع غزة المساعدات الإنسانية والطبية الأطباء البشريين أسامة عبد الحي نقيب الأطباء عمومية اتحاد المهن الطبية

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