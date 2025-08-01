بعد اقحام جوارديولا وتشافي في الملف.. الكشف عن اسم مدرب الهند الجديد

بعد رفض طلباتٍ زائفة من تشافي وبيب جوارديولا، عيّن الاتحاد الهندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، خالد جميل مديرًا فنيًا للمنتخب الأول.



وأقرّ الاتحاد الهندي لكرة القدم الأسبوع الماضي بأنّ الترشيحات المقترحة التي تلقّاها من مدرب برشلونة السابق تشافي وجوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والتي كُشف عنها لوسائل الإعلام المحلية قبل يومين، غير حقيقية.



و يُعدّ جميل، واحدا من أكثر من 170 متقدمًا حقيقيًا لتدريب الهند، أول مدرب محلي يتولى المنصب منذ 13 عامًا، ويخلف مانولو ماركيز الذي رحل في يوليو بعد 11 شهرًا وفوز واحد فقط.



وفاز جميل بلقب الدوري الهندي الممتاز كلاعب عام 2005، و كمدرب رئيسي لفريق آيزاول عام 2017. تولى المدرب البالغ من العمر 49 عامًا مسئولية نادي جمشيدبور، أحد أندية الدوري الهندي الممتاز، عام 2023، وقاده إلى نهائي كأس السوبر 2025.



وقال الاتحاد الهندي لكرة القدم في بيان إن عضوي اللجنة، شبير علي وأرماندو كولاكو، قد دافعا عن ترشيح محلي من قائمة مختصرة تضم ثلاثة مدربين، ضمت أيضًا ستيفن كونستانتين، المدرب البريطاني الذي سبق له تدريب الهند لفترتين، بالإضافة إلى السلوفيني ستيفان تاركوفيتش، في محاولة لتعزيز أداء الجهاز الفني الهندي.



وتتمثل مهمة جميل الرئيسية في التعافي من بدايته السيئة في تصفيات كأس آسيا 2027، والتي شهدت حصول الهند، المصنفة رقم 133 عالميًا، على نقطة واحدة فقط من أول مباراتين في سعيها للظهور الثالث على التوالي في البطولة التي تُقام كل أربع سنوات.



وسيتأهل الفائز فقط من المجموعة المكونة من أربعة فرق إلى المملكة العربية السعودية، تُستأنف التصفيات في أكتوبر.