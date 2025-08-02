جامعة حلوان تفتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعي الجديد

تعلن جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويستمر التقديم حتى ٣١ اغسطس، حيث يمكن للطلاب الراغبين في التقدم الدخول على موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا عبر الرابط التالي:

http://pgs.helwan.edu.eg

ويقوم الطالب باختيار التقدم للدراسات العليا، ثم إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر، والبريد الإلكتروني، ليتم إرسال كلمة مرور خاصة بالطالب على بريده الإلكتروني تمكنه من الدخول واستكمال بيانات التسجيل.

بعد تسجيل الدخول واختيار "طالب متقدم للدراسات العليا"، يقوم الطالب باستكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة، ثم انتظار نتيجة القبول.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على دعم منظومة الدراسات العليا والبحوث، إيمانًا منها بدورها الحيوي في تنمية المجتمع وتقديم حلول علمية للتحديات الراهنة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة بحثية محفزة تدعم الإبداع والابتكار.

و أشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تطوير البحث العلمي يساهم في إعداد كوادر أكاديمية قادرة على المساهمة الفعالة في التقدم العلمي، مؤكدًا على تسهيل إجراءات التقديم وتحديث المنظومة الإلكترونية بشكل مستمر لضمان جودة الخدمة المقدمة للطلاب.