أبو العينين: أحب الشيء المميز.. والسيراميك تحفة فنية في المنزل

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الصناعة، مشيرا الى أن الصناعة متطورة للغاية واختلفت من سنوات عن الوقت الحالي.

السيراميك أعلى من الفن

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حوار مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج ضيفي، المذاع عبر قناة الشرق، مساء اليوم الجمعة، أن السيراميك أعلى من الفن، وتحفة فنية في المنزل، والتصميم نفسه صناعة، وأحب الشيء المميز الذي يوجد فيه فكر.

وتابع أبو العينين: أحضرت شريكا أجنبيا في الصحراء بالعاشر من رمضان وطلبت بناء مصنع سيراميك، مستدركا أن اليوم أصبحت سيراميكا كليوباترا المدرسة التي يتخرج منها العاملين في مجال السيراميك.

وأكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أننا نصدر للخارج، والبورسلين الخاص بنا يطلب بالاسم في اليابان.

https://www.youtube.com/live/f6VpkfV7m4Y?si=qn7i4s2-bdeNas8c