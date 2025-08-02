شهداء ومصابون .. الاحتلال يقصف منزلا في حي التفاح بغزة

أفاد إعلام فلسطيني، بارتقاء شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن غزة تجاوزت مرحلة المجاعة، وأن أطفالها يموتون بمعدل غير مسبوق مع التجويع الممنهج الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ووفق موقع المنظمة الدولية، قال تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لليونيسف في إحاطة إعلامية حول زيارته الأحدث لغزة: أن أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول عام 2023، وأن أكثر من 320 ألف طفل صغير معرّضون لخطر سوء التغذية الحاد، محذراً من أن الخيارات الدولية المتخذة بهذا الشأن ستحدد “ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون”.

وأوضح شيبان “إن علامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه أهالي غزة الذين يواجهون خطراً داهماً من المجاعة، فقد تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة، حيث يقضي واحد من كل 3 أشخاص في غزة أياماً دون أي طعام”.