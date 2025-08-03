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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025: لا تتقدموا للزواج

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

رغم وجود مشاكل عديدة في علاقتك، ستكون قوية. ابحث عن فرص عمل أكثر لإظهار إمكاناتك. الثروة موجودة، وصحتك جيدة أيضًا اليوم

توقعات برج العذراء عاطفيا 

من الضروري الحفاظ على معنويات عالية للحبيب، على المسافرين التواصل مع حبيبهم عبر الهاتف اليوم للتعبير عن مشاعرهم، قد يقابل العازبون شخصًا جديدًا مثيرًا للاهتمام، لكن لا تتقدموا للزواج اليوم، فاليوم ليس ميمونًا. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

اليوم مناسبٌ للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. على من يعانون من مشاكل في القلب تجنب رفع الأشياء الثقيلة. لا تتردد في اصطحاب كبار السن إلى الطبيب عند شكواهم من ألم في الصدر أو مشاكل في المعدة. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

  ستتغير مواقع بعض المكاتب الحكومية، بينما سيعمل المحامون والأكاديميون والقضاة وموظفو الاستقبال والمصرفيون لساعات إضافية. سيحالف الحظ رواد الأعمال بتوقيع صفقات جديدة قد تجلب لهم الرخاء في المستقبل.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

 يمكنك التبرع بالمال للأعمال الخيرية. قد تُقرر شراء جهاز منزلي أو إلكتروني، ستستثمر بعض النساء في المجوهرات، وهو أيضًا نوع من الاستثمار. 

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