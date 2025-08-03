علامات تسريب الفريون من التكييف.. 9 إشارات انتبه لها

يزداد استهلاك التكييف في الصيف وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر أغسطس، لكن يلاحظ البعض أن هناك ضعف عام في أداء التكييف، وهي مشكلة تعود لـ تسرب الفريون من التكييف، لذا هناك علامات تسريب الفريون من التكييف يمكنك ملاحظتها بسهولة وفحص التكييف لاكتشاف العطل سريعاً وحل مشكلة تسريب غاز الفريون.

علامات تسريب الفريون من المكيف

1- ارتفاع مفاجئ في فاتورة الكهرباء

الزيادة غير المبررة في فاتورة الكهرباء رغم الاستخدام الطبيعي للجهاز، قد تكون مؤشرا على أن المكيف يعمل بكفاءة منخفضة، ويستهلك طاقة أكبر بسبب نقص الفريون.

2- أصوات غير معتادة

إذا بدأ الجهاز بإصدار أصوات غريبة مثل "الهسهسة" أو "الغرغرة"، فهذا قد يكون نتيجة لتسرب الغاز من أنابيب الدورة التبريدية.

3-انبعاث هواء ساخن

خروج الهواء الدافئ من فتحات التكييف بدلا من البارد يعد إشارة واضحة إلى وجود خلل في عملية التبريد، غالبا بسبب تسرب الفريون.

علامات تسريب الفريون من التكييف

4-انخفاض كفاءة التبريد:

يصبح المكيف غير قادر على تبريد الغرفة بشكل فعال، حتى مع تشغيله لفترة طويلة أو ضبطه على درجة حرارة منخفضة، فعندما يستغرق المكيف وقتا أطول من المعتاد "يتجاوز 10 دقائق" لتبريد الغرفة، فذلك يشير إلى تراجع كفاءته نتيجة فقدان غاز الفريون.

5-تكوّن الثلج:

قد يتشكل الجليد على ملفات المبخر (الجزء الداخلي من المكيف) أو على خطوط التبريد.

علامات تسريب الفريون

ازاي اعرف ان التكييف بيسرب فريون؟

6-أصوات غير عادية:

قد تسمع أصوات هسهسة أو فقاعات قادمة من المكيف، مما يشير إلى تسرب في نظام التبريد.

7-زيادة الرطوبة والروائح الغريبة:

قد تلاحظ زيادة في الرطوبة في الغرفة أو انتشار روائح غريبة بالقرب من المكيف.

8-ظهور آثار زيتية أو رطوبة:

قد تجد آثار زيتية حول أنابيب المكيف أو علامات رطوبة على الجدران أو الوحدة الداخلية للمكيف.

9-صوت صفير:



قد تسمع صوت صفير بالقرب من أنابيب المكيف، وهو ما قد يشير إلى وجود تسرب.