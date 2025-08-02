نيوم يواصل تدعيم صفوفه بضم الموهبة الفرنسية سايمون بوابري من موناكو

أعلن نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، عن إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الشاب سايمون بوابري، قادمًا من صفوف نادي موناكو الفرنسي، في صفقة نالت اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام الرياضية المحلية والدولية.

وجاء الإعلان الرسمي من خلال فيديو نشره النادي عبر حسابه على منصة "إكس"، استعرض فيه أبرز لقطات اللاعب، وذيله بعبارة: "نيوم.. الاختيار الأول للمواهب"، في إشارة إلى الاستراتيجية التي يتبعها النادي في استقطاب العناصر الشابة ذات الإمكانيات العالية.

بوابري، البالغ من العمر 19 عامًا، لم يظهر سوى في 5 مباريات مع الفريق الأول لموناكو، غير أنه برز بشكل لافت في فرق الناشئين بالنادي الفرنسي، حيث شارك في 28 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ما جعله محل متابعة من عدة أندية قبل أن يحسم نيوم المنافسة لصالحه.

ويأتي ضم بوابري ضمن سلسلة من الصفقات القوية التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزها المهاجم الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت، والحارس البولندي مارسين بولكا، إلى جانب الإيفواري أمادو كوني، لاعب ستاد ريمس.

ويتولى قيادة الفريق فنيًا المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، الذي بدأ مهمته مع نيوم هذا الصيف، في ظل تطلعات إدارة النادي لتقديم موسم أول قوي في دوري روشن، يعتمد على مزيج من الخبرات الدولية والمواهب الصاعدة.