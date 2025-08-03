مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان يحتضن مناقشة علمية عن الطفرات الجينية

شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان مناقشة رسالة دكتوراه متميزة بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي رحب بحضور الدكتور نهاد المحبوب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث ناقش الباحث محمد شكر محمد إبراهيم بكلية الطب رسالة دكتوراه في تخصص الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، تناول فيها موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بتعدد الأشكال الجينية K26R وS19P لمستقبل ACE2، ومدى ارتباط هذه الطفرات الجينية بشدة الإصابة بفيروس كوفيد-19.

و احتضن المجمع برئاسة الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي، فعاليات المناقشة العلمية التي ركزت على تحليل العلاقة بين هذه الطفرات الجينية في مستقبل ACE2 الذي يعد نقطة دخول رئيسية لفيروس كورونا إلى الخلايا البشرية، وبين الأعراض المختلفة التي تظهر لدى المرضى. وقد تم استخدام منهجيات حديثة في التحليل الجيني وتفسير البيانات البيولوجية للوصول إلى نتائج قد تساهم مستقبلاً في تحسين استراتيجيات العلاج والتنبؤ بخطورة العدوى.

وتألّفت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين وهم:

- د. كاميليا أحمد ذكي – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- د. ألف شاكر – كلية طب القصر العيني

- د. مها سلام – جامعة عين شمس

- د. أمال أبو الفضل – جامعة بنها

وقد أثنت اللجنة على الجهد العلمي الذي بذله الباحث، وعلى أهمية الموضوع المطروح، وأوصت بتطبيق نتائج البحث في الدراسات السريرية المستقبلية.