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تأجيل اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للأربعاء القادم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأجيل اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للأربعاء القادم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

قررت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل بعض مواعيد اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، في عدد من المحافظات ( وهي محافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، مطروح، قنا، البحيرة)، لتبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 بدلاً من اليوم الأحد 3 أغسطس 

وقالت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، الآن يمكن للطلاب المتقدمين لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار بالكود (أما بالنسبة لطلبة الأزهر يتم البحث بالرقم القومي) على ان تكون الأرقام باللغة الإنجليزية وذلك على الرابط التالي https://tec-seating.moe.gov.eg

ضوابط اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

أكدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، أنه يجب على الطلاب احضار :

  •  الرقم المرجعي للمعاملة في حالة الدفع من خلال انستاباي (هام جدا)
  • صورة إيصال الدفع بقيمة 250 جنيه (سواء السداد على نظام التكنولوجيا التطبيقية أو مراكز التميز أو التعليم المزدوج)
  •  صورة شهادة الميلاد
  •  أي وسيلة لتحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي إن وجدت كارنيه المدرسة، كارنيه التأمين الصحي، استمارة النجاح مرفق بها صورة)

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، أن سبب تحديد مواعيد الاختبارات لبعض الطلاب الأسبوع القادم ، هو انتخابات مجلس الشيوخ ،محذرة من أنه غير مسموح دخول الامتحان حال التخلف عن الموعد المحدد

تفاصيل اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب على الطلاب اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيعقد بمراكز التطوير في كل محافظة مؤكدة أن ملامح هذا الاختبار تتمثل فيما يلي :

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤالا وزمن الاختبار 60 دقيقة.

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطلاب سداد مبلغ 250 جنيها رسوم قبل التوجه لأداء الاختبار.

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