التحريات تكشف لغز مصرع ستيني بدار السلام على يد ابنه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع شخص ستيني داخل شقته بمنطقة دار السلام جنوب القاهرة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنه.

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أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، إلى أن المتهم بالغ من العمر 22 عاما والمجني عليه 66 عاما، وأنه كان دائم التعدي على والده بالضرب بعد شجار دائم بينهما.

وأفادت التحريات الأمنية في القاهرة، أن المتهم يوم الحادث طلب من والده أموالا لشراء المواد المخدرة إلا أن الأخير رفض فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب مستخدما شومة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغ أفاد بوصول شخص ستيني إلى المستشفى مصاب بكسور وجروح وحالته خطيرة وتوفى متأثرا بإصابته.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة الجثمان وجود نزيف وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وبسؤال نجله قرر بأن والده تعثرت قدميه أثناء سيره في الشارع وسقط أرضا مما نتج عنه وفاته.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن نجله مدمن على المخدرات وسيء السلوك ودائم التعدي عليه وأنه قام بالتعدي على والده بـ شومة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته لرفض والده اعطائه أموالا لشراء المخدرات وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الحادث حيث صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة أن الشاب معتاد على تعاطي المواد المخدرة وأن والده كان يرفض اعطائه الأموال لشراء المخدرات وفي يوم الحادث قام بالتعدي عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.