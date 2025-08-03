إي عشقته.. الإماراتي غيث الهايم يُطلق أحدث أغانيه

أطلق الفنان الإماراتي غيث الهايم أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إي عشقته"، ضمن تجربة غنائية مصوّرة تم تصويرها في دبي، برؤية مختلفة وجديدة تُبرز جمال العمل الغنائي المميز في كلماته وألحانه وتوزيعه الموسيقي، مستخدمًا آلات موسيقية تمزج بين الطابعين العربي والغربي، وقد تم تسجيل الأغنية وتنفيذها في استوديوهات صلاح الياسري، في بيئة إنتاجية تضمن أعلى مستويات الجودة.

وقدم الفنان الإماراتي الشاب أغنية "إي عشقته" بتعاون متجدد مع الملحن والموزع الموسيقي حاتم منصور، برؤية موسيقية تواكب أعلى تقنيات التسجيل والصوت والتوزيع، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، بينما تولى حذيفة الفارس مهمة المكس والماسترينج.

وظهر غيث الهايم في الكليب المصوّر بإطلالة مختلفة، بدءًا من اللوك، مرورًا بالأسلوب والسيناريو، في تحول بصري مدروس ينسجم مع خطة فنية أكثر احترافًا واتزانًا، تحت قيادة المخرج ساري منير، في أول تعاون يجمعهما.

ويقول في مقدمة كلمات الأغنية:

إيه عشقته يوم شفته وكان أول حب عشته

إيه هويته وبغيته وليتني ما عرفته

كل نظرة في عيونه شفتها كانت حنونة

بعدها سلمت قلبي بين أياديه المصونة

وفي تعليقه على العمل، قال غيث الهايم: "سعيد جدًا بـ(إي عشقته)، لأنها تُشبهني اليوم، وتُعبّر عن خطواتي الجديدة التي تحمل الوعي الفني وصورة شعورية أكثر نضجًا من أي وقت مضى".

وأكد أن "إي عشقته" تمثل محطة في مشروع متكامل قادم، يعبّر من خلاله عن التزامه برؤية فنية تحاكي الصوت، ونقاء الصورة، وأسلوب التقديم، مع حرصه على تقديم محتوى غنائي يتجاوز الطرح التقليدي، وفق أعلى المعايير المهنية.

وقد أصبحت الأغنية متوفرة بنسختيها (الصوتية والمصوّرة) عبر جميع المنصات الموسيقية الرقمية، وعلى موقع يوتيوب، إلى جانب بثها عبر عدد من المحطات الإذاعية في الإمارات والخليج والوطن العربي.