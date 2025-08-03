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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نتائج التظلمات لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية.. وترتيب قوائم الانتظار

نتائج التظلمات لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية
نتائج التظلمات لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية
آية الجارحي

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج التظلمات لمسابقة شغل 2000 وظيفة معلم مساعد (دراسات اجتماعية) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg

وكان الجهاز قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 15 يوليو، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.

كما أعلن رئيس الجهاز عن فتح خدمة الاستعلام أيضًا على موقع البوابة عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار للمسابقة ذاتها.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاهتمام ومطالب المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني بنجاح، ولم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية، حيث تم إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بهم، بالإضافة إلى ترتيبهم داخل قوائم الانتظار التي تم إعدادها وفقًا لمجموع الدرجات.

وسيُعاد الرجوع إلى هذه القوائم في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة أو عدم استلام الوظيفة، وذلك خلال مدة سريان القائمة التي تمتد لعام كامل من تاريخ إعلان النتيجة.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المسابقة مرت بجميع مراحلها بأعلى معايير الشفافية والعدالة، بداية من التقديم الإلكتروني، مرورًا بالاختبارات، ثم فحص التظلمات، وحتى إعلان النتائج وتسكين المعلمين وفقًا للاحتياجات الفعلية.

ودعا المهندس حاتم نبيل المتقدمين غير المرشحين للتعيين إلى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز باستخدام الرقم القومي ورقم التسجيل، لمراجعة موقفهم الكامل من المسابقة، مشددًا على أن إتاحة هذه الخدمات تُجسد التزام الدولة بنهج الشفافية، وضمان الحق الكامل في المعرفة الدقيقة بموقف كل متقدم، دون استثناء.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة معلم مساعد دراسات اجتماعية بوابة الوظائف الحكومية وزارة التربية والتعليم

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