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رئيس النواب: مجلس الشيوخ أثرى الحياة النيابية ودقّق مشروعات القوانين .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب: مجلس الشيوخ أثرى الحياة النيابية ودقّق مشروعات القوانين .. صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، صباح اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بالمحررين البرلمانيين بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، بحضور المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لتدشين افتتاح المركز الصحفي بمجلس النواب؛ والذي يأتي في إطار استعدادات مجلس النواب لبدء التشغيل الفعلي لمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.

وفي مستهل اللقاء وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة لجموع الشعب المصري حثهم خلالها على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ والتعبير عن رأيهم بحرية كاملة التزاماً بحقهم الدستوري بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مؤكداً أن هذه المشاركة بالإضافة إلى كونها واجب وطني فإنها تعبر عن مدى الوعي الذي يتمتع به شعب مصر العظيم، ودعمه لمؤسساته الدستورية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذي قام به مجلس الشيوخ خلال فصله التشريعي الأول مشيراً إلى أنه أثرى الحياة النيابية، وساعد بشكل كبير على إضفاء مزيد من التدقيق في مشروعات القوانين المهمة قبل مناقشتها بمجلس النواب، فضلاً عن إقرار مجلس الشيوخ للعديد من الدراسات التي انتهت إلى إصدار توصيات قيمة للحكومة لمراعاتها في مختلف المجالات.

ووجّه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير لوسائل الإعلام المختلفة، وعلى الأخص المحررين البرلمانيين على أدائهم لرسالتهم السامية بدقة ومهنية لتوصيل الصورة الصحيحة للمواطن المصري لما يدور داخل أروقة مجلس النواب سواء في الجلسات العامة للمجلس أو في اجتماعات اللجان النوعية بمنتهى الشفافية والمصداقية، مشيداً بحرصهم على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بما يعزز من المشاركة الإعلامية ويتجنب إثارة أي لغط.

وأكد رئيس مجلس النواب على حرص المجلس الدائم على توفير كل سبل الدعم للمحررين البرلمانيين لتمكينهم من استمرار ممارسة مهامهم وإتاحة جميع اللوجستيات اللازمة لتوصيل الصورة السليمة بشكل مبسط يسهل استيعابه من جميع المواطنين.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار أحمد مناع مجلس النواب العاصمة الإدارية

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