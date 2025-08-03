وزير الزراعة: مشروع الصالحية نموذج ناجح للاستثمار الزراعي المتكامل

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع الصالحية الزراعي، بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، والذي يُعد أحد المشروعات التنموية الكبرى في مجال الاستثمار الزراعي المتنوع والمتكامل.

واستقبل اللواء أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية وزير الزراعة ومحافظ الشرقية، والوفد المرافق لهما من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، كما اصطحبهم في جولة تفقدية للاطلاع على أنشطة المشروع.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية 21 ألف فدان تُروى من خلال 8 محطات مياه، ويعمل في مجال الإنتاج الزراعي والنباتي المتنوع والمتكامل، وتربية الماشية والدواجن، فضلًا عن المزارع السمكية، إضافة إلى أنشطة مكملة تشمل: محطات حلب الألبان، ومصنعًا للأعلاف، ومحطة لإنتاج الكومبوست، ومصنعًا للملح، ومصنعًا للكرتون، فضلًا عن منافذ التوزيع والبيع.

ويشمل الإنتاج الزراعي بالمشروع زراعات محاصيل الخضر والفاكهة المتنوعة، باستخدام نظم الري الحديثة والميكنة الزراعية المتطورة، كما يضم أيضًا المشروع مناحل العسل، وشجر التوت، ومشروع إنتاج دودة الحرير. وتشمل مشاريع الإنتاج الحيواني: مزرعتين لرؤوس الحلاب، ومحجرًا بيطريًا، ومحلبًا آليًا، ومصنعًا للأعلاف، بالإضافة إلى وحدة لتصنيع منتجات اللحوم المختلفة، وكذلك مشروع الإنتاج الداجني، والذي يشمل عنابر لتربية الدواجن والبط، وإنتاج بيض المائدة، ومصنعًا للأعلاف، ومصنعًا للكرتون.

من جانبه، أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود المبذولة في مشروع الصالحية، وحجم الإنجاز، ومدى التطور الذي يشهده المشروع، فضلًا عن التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة فيه، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الزراعي المتكامل الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف فاروق أن هذا المشروع هو دليل على قدرة القطاع الزراعي المصري على التطور والابتكار المستمر، مُشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، بل تخلق أيضًا فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تدعم الاقتصاد المحلي، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الجادين في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التوسع الأفقي والرأسي لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الغذائية الأساسية، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، خاصة في المجال الزراعي، نظرًا لأهمية هذا القطاع الهام، خاصة وأنه قطاع واعد بالاستثمار ومليء بالعديد من الفرص الاستثمارية الهامة.

وقال فاروق إن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، وإن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، من خلال توفير عوامل الأمان والراحة والدعم، بما يساهم في تحفيز الاستثمار الزراعي المتكامل ، مُشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة زراعية صناعية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمحافظة، مثمنًا متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية المشروعات الزراعية والارتقاء بالقطاع الزراعي، فضلًا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، وهذا يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وأكد محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي حاليًا يشهد طفرة غير مسبوقة، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع، لما يمثله من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والنهوض بإنتاجيتها.

وأشار الأشموني إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون بين المحافظة وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية للتوسع في إقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة في كافة المراكز والمدن والأحياء الواقعة بنطاق المحافظة، لتُعرض أمام المواطنين بأسعار أقل من السوق، وهذا يتوافق مع خطة الدولة في التوسع في إقامة المنافذ وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.