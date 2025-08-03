مجلس الوزراء يوافق على تطوير طريق شمس الحكمة استجابة لطلب "المصريين الأحرار"

وافق مجلس الوزراء على مشروع ازدواج وتطوير طريق ومزلقان مدينة شمس الحكمة شرق مرسى مطروح، استجابةً لطلب تقدم به حزب المصريين الأحرار.

وكان سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين الحزب بمطروح، قد التقى في يونيو الماضي باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز المجتمعات العمرانية برأس الحكمة.

خلال اللقاء، عرض الزعيري مطالب أهالي رأس الحكمة، التي كان من أبرزها تطوير وازدواج طريق شمس الحكمة والمزلقان، ليتماشى مع التنمية المستقبلية للمنطقة.

وقدم الزعيري الشكر لمجلس الوزراء نيابة عن أهالي المدينة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل الشريان الرئيسي للمدينة ويعزز من خطط التنمية بها.