أحمد حسن: عبد الحميد معالي سيكون له دور مع الزمالك في اللقاءات الرسمية

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن عبد الحميد معالي لاعب نادي اتحاد طنجة في الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"مصدر.. عبد الحميد معالي قدم مستوى طيب في الوديات وسيكون له دور مع الفريق في اللقاءات الرسمية".

وكان قد أكد نصر الله الكرطيط، رئيس نادي اتحاد طنجة، أن المفاوضات كانت تسير بسهولة مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بشأن صفقة بيع عبد الحميد معالي.

وقال الكرطيط في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: “عبد الحميد معالي نجم واعد في الكرة المغربية وكان يمتلك عروضا مغرية من أندية أوروبية ولكنه اختار الانضمام لصفوف نادي الزمالك”.

وأضاف: "معالي لا يحتاج وقتا كثيرا للانسجام مع نادي الزمالك والكرة المصرية، وأتمنى له التوفيق مع الزمالك وهو لديه رغبة في تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء".

قيد معالي تحت السن

ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب تحت السن، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا، ما يتيح للقلعة البيضاء الاستفادة من خدماته دون شغل مكان في القائمة الأساسية للفريق الأول.