قتيل وهجمات عنيفة على قوات الأمن بالسويداء.. تفاصيل

قال خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ محافظة السويداء جنوب سوريا شهدت خرقًا أمنيًا واسع النطاق ظهر اليوم، تمثل في هجوم مدبر نفذته مجموعات تابعة للمجلس العسكري الموالي للشيخ الهجري، ضد موقع تل حديد الذي تتمركز فيه عناصر من قوات الأمن العام.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وقد استخدمت المهاجِمون في هذا الاعتداء أسلحة ثقيلة، ومدرعات وناقلات جند عسكرية، وهو ما يُعدّ تطورًا خطيرًا غير مسبوق في طبيعة المواجهات، إذ يُستخدم هذا النوع من العتاد عادة في الحروب النظامية".

وتابع، أنّ الهجوم يهدد التفاهمات السابقة القائمة في المنطقة، وقد يؤشر على رفض بعض المجموعات للتهدئة، بالرغم من أن الموقع المستهدف لا يضم سوى عناصر من الأمن العام. وقد أدى هذا الهجوم إلى تدخل مجموعات أخرى من العشائر، كانت بعيدة عن دائرة الاشتباك، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة.

وواصل، أن مصدرا طبيا في محافظة درعا وصول أكثر من 10 مصابين من عناصر الأمن العام إلى مشفى الأحرار ومشفى إزرع في ريف درعا الشرقي، حيث تأتي هذه التطورات في وقت حرج تعاني فيه محافظة السويداء من نقص حاد في المواد الغذائية والسلع الأساسية، وهو ما قد يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، خاصة إذا ما تأثرت خطوط إمداد المحافظة نتيجة التصعيد العسكري.