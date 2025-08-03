سقطت من أعلي دراجة.. إنقاذ حياة طفلة بعد نزيف بالمخ بمستشفى قويسنا

نجح فريق طبي بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية في إيقاف نزيف بالمخ لطفلة بعد سقوطها من دراجة.

وتبلغ الطفلة من العمر 10 سنوات، تعرضت لإصابة بالغة في الرأس نتيجة حادث سقوط.

ووصلت الطفلة "ب. ش" إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى في تمام الساعة 10:25 مساء يوم الجمعة، إثر سقوط من دراجة أثناء اللعب في الشارع.

وبالفحص الطبي وإجراء الأشعة المقطعية تبين وجود نزيف داخلي الجمجمة من نوع Extra Dural Hematoma (نزيف فوق الجافية)، ما استدعى التدخل الفوري لإنقاذ حياتها.

وتم تجهيز غرفة العمليات على الفور بعد إجراء فصيلة الدم والتوافق، وتوفير أكياس الدم اللازمة، وتم إجراء جراحة عاجلة لإزالة النزيف.

وعقب العملية، أُجريت أشعة مقطعية ثانية أكدت نجاح التدخل واستقرار الحالة. الطفلة الآن في وعي كامل ومحجوزة تحت الملاحظة الدقيقة بقسم عناية الأطفال.

والفريق الطبي والتمريضي المشارك في الإنجاز: الدكتور أحمد عزت – أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور حسن سامح – د. فيفي إبراهيم – أخصائيي التخدير، أحمد عبد العزيز – فني تخدير، عليا لطفي – تمريض عمليات، ضاحي سعد – رئيس فنيي الأشعة، تمريض قسم الاستقبال، فريق عناية الأطفال أطباء وتمريض، الدكتور محمد عتمان – مدير إدارة الطوارئ ونوابه، الدكتور طارق عمر، المدير المسائي، الدكتور فريد محمد أبو العجم، المدير المناوب.

جاء ذلك تحت قيادة الدكتور محمد رضا ضوا، مدير عام المستشفى، والدكتور حمدان السرسي، وكيل المستشفى، وبتعاون جميع الإدارات الفنية والطبية بالمستشفى.