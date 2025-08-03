ريال مدريد يكشف موعد بدء استعداداته للموسم الجديد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، عن موعد بدء فترة التحضير للموسم الجديد.

وسيبدأ نادي ريال مدريد معسكره بداية من غد الإثنين 4 أغسطس.

ويعود الريال للتدرب تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس".

ويبدأ المران في السابعة بتوقيت القاهرة، بعد خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية في الصباح.

وكان ألونسو قد تولى قيادة الريال خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي مونديال الأندية، قبل أن يصطدم بباريس سان جيرمان وبخسر برباعية نظيفة ويودع البطولة.