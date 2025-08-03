أكثر من 200 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميًا عبر المعابر المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواصل أداء دورها الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى دخول أكثر من 200 شاحنة يوميًا محملة بما يزيد عن 4 آلاف طن من المساعدات المتنوعة عبر المعابر المصرية.

وأوضح موسى أن هذه المساعدات تشمل مواد غذائية، وأدوية، ومستلزمات طبية، واحتياجات إنسانية عاجلة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية داخل القطاع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في دعم الشعب الفلسطيني، وتعمل بكل طاقتها لتأمين تدفق المساعدات رغم التحديات الأمنية واللوجستية.

ونوه موسى إلى أن الجهود المصرية لا تتوقف عند الدعم الإنساني فقط، بل تشمل كذلك تحركات سياسية ودبلوماسية مستمرة لوقف إطلاق النار، وضمان فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل منتظم، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وشدد على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ويعكس التزامها بمبادئها القومية والإنسانية، مؤكداً أن الشعب المصري يقف دومًا إلى جانب أشقائه في أوقات المحن.