محمد رمضان يحيي حفله الجديد بعد الحادث: “الراجل كلمة والتزام”

أحيا الفنان محمد رمضان، مساء الجمعة الماضية، حفلًا غنائيًا في سكاي بار بالساحل الشمالي، في أول ظهور له على المسرح بعد الحادث الذي وقع في حفله السابق ببورتو جولف، وأسفر عن وفاة شاب وإصابة آخرين نتيجة انفجار مفاجئ.

وخلال الحفل، وجه رمضان رسالة لجمهوره حول قراره بعدم إلغاء الحفل، قائلًا: “كتير توقعوا أننا نلغي حفلة النهارده، لكن ده التزام ومسؤولية، والإنسان الناجح لازم يكون مسؤول.. الراجل كلمة، ودي من صفات الرجالة”.

وقدم رمضان باقة من أشهر أغانيه الاستعراضية التي أشعلت الأجواء، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وامتد الحفل حتى الساعات الأولى من صباح السبت.