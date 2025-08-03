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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هتولي صديقة| إسعاد يونس تتناول المانجو على الهواء

إسعاد يونس
إسعاد يونس
عادل نصار

خصصت الفنانة إسعاد يونس، حلقة اليوم الأحد، من برنامجها صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، عن موسم حصاد ثمار فاكهة المانجو.

فاكهة المانجو مشهور لطعمها الرائع

وخلال اللقاء طلبت الفنانة إسعاد يونس، تناول أنواع معينة من ثمار فاكهة المانجو وفي مقدمتها ثمار فاكهة مانجو الصديقة، مشيرة إلى أن هذا النوع من فاكهة المانجو مشهور لطعمة الرائع.

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة "dmc"، اليوم الأحد، الفنانة الشابة ميرنا جميل وسط أجواء مليئة بالضحك والحنين، للحديث عن عشقها الخاص لفاكهة المانجا، التي كانت محور الحلقة بمشاركة مجموعة من الضيوف المحبين لها والمتخصصين بزراعتها وبيعها.

ويستضيف البرنامج أيضًا الشيف نجلاء الشرشابي ودكتور صدام حسين، باحث بقسم الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية وأحمد فوزي رضوان "صاحب مزرعة الرضوان" والشيف خالد عبدالفتاح، ومحمود حجازي أخضر "صاحب مزرعة مانجو في المنيا وخالد رجب فكهاني. 

وتكشف ميرنا جميل خلال اللقاء عن علاقتها الطريفة والمستمرة بالمانجا منذ الطفولة، ووصفتها بأنها "فاكهة السعادة"، وتشير إلى أنها تفضل أكلها بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

ولم تخلو الأجواء من الضحك والروح المرحة، حيث تستعرض إسعاد يونس مع ضيوفها مواقف طريفة ارتبطت بأكل المانجا، بالإضافة إلى استعراض بعض الأنواع النادرة منها.

إسعاد يونس فاكهة المانجو ثمار فاكهة المانجو المانجو ميرنا جميل

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