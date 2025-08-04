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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المصريون في الخارج أدّوا دورهم بإخلاص.. والراية الآن في يد الداخل

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن المصريين في الخارج أنهوا دورهم الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ بكل مسؤولية، مقدمين نموذجًا مشرفًا للانتماء والتفاعل مع استحقاقات الدولة، مشيرًا إلى أن مشاهد الإقبال في مقار السفارات كانت دليلاً واضحًا على أن روح الوطنية لا تعرف حدودًا جغرافية.

وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إن التزام أبناء مصر في الخارج بالحضور والتصويت، رغم اختلاف التوقيتات وظروف الحياة، يعكس شعورًا راسخًا بالواجب الوطني، ويؤكد أنهم ما زالوا على عهدهم في دعم مؤسسات دولتهم والمشاركة الفعالة في صناعة مستقبلها السياسي.

وتابع: عضو مجلس النواب. هذه المشاركة المحترمة تُحمّل المصريين في الداخل مسؤولية استكمال هذا المشهد الديمقراطي، من خلال النزول بكثافة إلى لجان الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء، ليؤكد الشعب في الداخل والخارج معًا أن إرادة المصريين لا تُختزل، وأن صوتهم لا يغيب حين تُفتح صناديق الانتخابات.

وشدد مدحت الكمار على أن كل صوت في هذه الانتخابات يُمثّل لبنة تُضاف إلى جدار الاستقرار السياسي الذي تحرص الدولة المصرية على بنائه، مشيرًا إلى أن العزوف أو السلبية لا يخدمان إلا من يسعون إلى التشكيك وإثارة الفوضى، بينما المشاركة تُعبّر عن الثقة في الدولة ورغبة المواطن في أن يكون جزءًا من القرار.

ودعا نائب القليوبية. المواطنين إلى التوجّه إلى صناديق الاقتراع لا كإجراء شكلي، بل كخطوة تعني الكثير على مستوى الوعي والانتماء، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ له دور رقابي واستشاري وتشريعي مهم، وكلما كانت المشاركة واسعة، زادت شرعية التمثيل وقوة القرار.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه بالتأكيد على أن مصر لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها، وأن كل استحقاق انتخابي هو مناسبة لتجديد العهد بين المواطن ودولته، والعبرة ليست فقط بمن أدلى بصوته، بل بمن لبّى نداء الوطن في وقته، دون تردد أو تأخر.

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