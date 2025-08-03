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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: المشاركة في انتخابات الشيوخ استكمال لبناء الدولة.. ونمر بمرحلة تتطلب الوعي والمسؤولية

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

قال أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين، تعكس وعيًا وطنيًا أصيلًا وحرصًا واضحًا على المساهمة في استكمال مؤسسات الدولة الدستورية.

وأضاف عبد الصمد، في تصريح صحفي اليوم، أن أبناء الوطن في الخارج ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام الوطني والمشاركة الفاعلة رغم بُعد المسافات وتعدد الظروف، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يؤكد أن المصريين جميعًا شركاء في بناء المستقبل، أينما كانوا.

وتابع: "نتطلع إلى مشاركة شعبية واسعة في انتخابات الداخل المقررة غدًا وبعد غد، خاصة أن المرحلة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر كل الجهود، والوعي بحجم التحديات الإقليمية والدولية، وكذلك الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والتي تحتاج إلى مؤسسات قوية تُكمل مسيرة البناء والتشريع".

وشدد القيادي بحزب الشعب الجمهوري على أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم الحياة النيابية والتشريعية، من خلال إعداد الدراسات المتعمقة للتشريعات ومساندة مجلس النواب في المهام الوطنية، مضيفًا: "صوت المواطن هو أمانة ومسؤولية، والمشاركة الإيجابية تعني الإيمان بالدولة واستقرارها ومصيرها".

ودعا أحمد حلمي عبد الصمد، جموع المواطنين بمحافظة الجيزة وجميع محافظات الجمهورية إلى النزول والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، قائلاً: "كل صوت يُحدث فرقًا، وكل مشاركة تؤكد أن مصر قادرة على تخطي الصعاب بإرادة أبنائها".

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