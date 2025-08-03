برلماني: إقبال المصريين بالخارج على انتخابات الشيوخ يؤكد وعيهم وحرصهم على المشاركة

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يُعد رسالة قوية تعكس الوعي الوطني المتنامي لدى أبناء الجاليات المصرية، وحرصهم الصادق على المشاركة في صياغة المستقبل السياسي للدولة المصرية.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشاهد الاصطفاف أمام السفارات في دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والكويت، تؤكد عمق انتماء المصريين بالخارج، واستعدادهم للمشاركة الفاعلة رغم بعد المسافات وتحديات الغربة، مشيدًا بالأجواء التنظيمية والانضباط الذي شهدته اللجان، بحسب ما وثّقه التقرير الأولي الصادر عن مجلس الشباب المصري. وتقارير رسمية وحقوقية عدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما رصده المجلس من مبادرات إيجابية لبعض أصحاب الأعمال في الخليج، بمنح العاملين المصريين وقتًا للتصويت، يعكس دعمًا مجتمعيًا راقيًا للعملية الديمقراطية، ويكشف عن تكاتف غير مسبوق بين أبناء الوطن ومؤسساته، في الداخل والخارج.

وأشار سامي نصر الله. إلى أن تفاوت نسب المشاركة في بعض الدول الأوروبية أمر مفهوم، بسبب تزامن اليوم الأول مع أيام العمل الرسمية، متوقعًا أن يشهد اليوم الثاني ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الإقبال، خاصة وأنه يوافق عطلة نهاية الأسبوع في العديد من الدول.

وشدّد عضو صناعة البرلمان، على أن مشهد التصويت في الخارج، الذي اتسم بالحيوية والانضباط، يبعث برسالة طمأنة وثقة في مستقبل الديمقراطية المصرية، ويؤكد أن المصريين بالخارج ليسوا فقط سفراء لوطنهم اقتصاديًا وثقافيًا، بل وسياسيًا كذلك.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه بالتأكيد على أن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي تدحض كل حملات التشويه التي تستهدف الدولة المصرية، وتبرهن على أن المصريين في الخارج يقفون في الصفوف الأمامية دفاعًا عن وطنهم واستقراره ومستقبله الديمقراطي.