تووليت يوجه رسالة لجمهوره بعد تصدر ألبوم نارين: ناس ذوقها شبه ذوقي

وجه المطرب المقنع، تووليت، رسالة شكر لجمهوره، بعد تصدر ألبومه الجديد “نارين” التريند بعد 3 أيام من طرحه.

وكتب تووليت عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”: “كنت قاعد بسمع الألبوم على البحر النهاردة بالذات أغنية ”وحشتيني" سمعتها 3 مرات ورا بعض".

وأضاف: “مبسوط أوي أنه عجب ناس كتير، ومبسوط أوي من كلامكم ورسايلكم الحلوة، بجد الحمد لله أن في ناس ذوقها شبه ذوقي وبيحبوا يسمعوا مزيكتي، دي نعمة كبيرة أوي أوي ودي أحلي حاجة في حياتي”.

يذكر أن المطرب تووليت كان طرح ألبومه الجديد “نارين” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك منذ 3 أيام فقط، وحقق خلال هذه الفترة القصيرة نسب استماع مرتفعة وتفاعلًا واسعًا، حيث حصدت أغنيات الألبوم مجتمعة أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة، ما يشير إلى حالة من الاهتمام الكبير بالعمل فور صدوره.

وأكد تووليت أن الألبوم يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، إذ أهداه بالكامل لحبيبته، معبرًا عن مشاعره من خلال الكلمات والموسيقى. وكتب عبر صفحاته قائلًا: «أوعدكم الألبوم خطير.. وأحب أوجه رسالة لحبيبتي: هغنيلك، وهخلي الناس كلها تغنيلك السنة دي.. وحشتيني جدًا».

ويتضمن الألبوم 9 أغنيات متنوعة، وهي: “نارين، حبيبي ده عليه حاجات، حسيني، غريب حالي، شديني، عيون الناس، ضروري، إنتي كريزي، وحشتيني”.