3 ملايين مواطن يحق لهم التصويت .. استعدادات مكثفة لانتخابات الشيوخ بسوهاج

تشهد محافظة سوهاج، اليوم، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط استعدادات موسعة من جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، التي كثّفت من تواجدها لتأمين المقار الانتخابية وتوفير مناخ آمن وهادئ للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتيسير الإجراءات والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الناخبين.

عدد من يحق لهم التصويت بسوهاج

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بالمحافظة 3 ملايين و351 ألفًا و183 ناخبًا وناخبة، موزعين على 504 مركزًا انتخابيًا، تضم 507 لجنة فرعية تغطي جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وشهدت اللجان استعدادات أمنية مشددة، لتأمين محيط اللجان، إلى جانب نشر أطقم طبية وسيارات إسعاف بالقرب من اللجان للتعامل مع أي طوارئ صحية.

وأكد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

بهدف التدخل السريع حال وجود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين أو المراقبين، والعمل على حلها بشكل فوري.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لضمان خروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية لكل مواطن، من أجل استكمال مسيرة التنمية ودعم مؤسسات الدولة الدستورية.