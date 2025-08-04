439 مركزاً انتخابياً تستقبل 2.5 مليون ناخب في كفر الشيخ

رصدت أميرة قمر مراسلة قناة إكسترا نيوز من كفر الشيخ، إنّ عملية الاقتراع في محافظة كفر الشيخ بدأت ضمن أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، والتي تعد من أبرز الاستحقاقات الدستورية في البلاد.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة إكسترا نيوز: "وقد فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام التاسعة صباحاً وتُغلق في التاسعة مساءً، على أن تستمر عملية التصويت على مدار يومي الرابع والخامس من أغسطس الجاري. اللجنة التي أتواجد بها حالياً هي مجمع مدارس هدى شعراوي للتعليم الأساسي، وتُعد واحدة من أبرز مراكز الاقتراع بالمحافظة".

وتابع: " تتمتع محافظة كفر الشيخ بثقل انتخابي كبير نظرًا لما تملكه من كتلة تصويتية تقترب من مليونين ونصف المليون ناخب، موزعين على 442 لجنة فرعية داخل 439 مقراً انتخابياً، وتتنافس في الانتخابات داخل المحافظة 8 مرشحين على النظام الفردي إلى جانب قائمة القائمة الوطنية من أجل مصر، هذا الحجم الكبير من الناخبين يتطلب استعدادات وتحضيرات على مستوى عالٍ لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة".

