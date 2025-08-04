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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقبال ملحوظ على انتخابات مجلس الشيوخ بلجان شبرا الخيمة.. صور

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
إبراهيم الهواري

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اقبالا ملحوظًا من المواطنين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى اليوم وتستمر غدآ الثلاثاء.

من جانبه ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك لمتابعة اليوم الأول من العملية الانتخابية ، وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات فتح اللجان الانتخابية وانتظام العملية دون أي معوقات ، مؤكدا على استمرار المتابعة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتتصل بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات.

وأشار المحافظ إلى رفع حالة الطوارئ في المحافظة حتى نهاية العملية الانتخابية، كما تم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتوفير أماكن انتظار خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان راحة الناخبين أثناء التصويت.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي .

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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