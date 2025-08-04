صفوف طويلة من المواطنين بالساعات الأولى للانتخابات أمام اللجان بحي العباسية

أكدت ميرنا عادل، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" من محافظة القاهرة، أن عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 انطلقت في أجواء منظمة ومُحكمة، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات كبيرة واستقبال أول ناخب للإدلاء بصوته بعد دقائق من الافتتاح، وذلك ضمن فعاليات الانتخابات التي تستمر على مدار يومين.

وأوضحت «ميرنا»، من أمام مدرسة الشهيد امتياز بحي العباسية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المدرسة تضم لجنتين للذكور والإناث، وهناك صفوفًا طويلة من المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح قبل توجّه الموظفين إلى أعمالهم، ما يعكس حجم الإقبال الشعبي المبكر.

ونقلت مراسلة القاهرة الإخبارية من حي العباسية، الصورة الميدانية من محيط اللجنة ليظهر توافد كثيف واهتمام لافت من الناخبين بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأضافت، أن محافظة القاهرة تضم نحو 8.5 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت، موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مركزًا انتخابيًا، وتُخصص للمحافظة عشرة مقاعد لمجلس الشيوخ بنظام الفردي، ويتنافس عليها ستون مرشحًا، إلى جانب عشرة مقاعد بنظام القائمة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المقار الانتخابية بكافة الوسائل التي تضمن راحة المواطنين، من مقاعد مخصصة لكبار السن، وكراسي متحركة، وممرات مهيأة لذوي الهمم، بالإضافة إلى تهيئة ساحات الانتظار بوسائل الحماية من أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن محافظة القاهرة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية المهمة، من بينها رفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية، وتكثيف التواجد الأمني عبر دوريات ثابتة ومتحركة، فضلاً عن تمشيط محيط المدارس واللجان، ووجود سيارات إسعاف على أهبة الاستعداد، فضلا عن تخصيص عناصر من الشرطة النسائية لمساعدة السيدات وكبار السن داخل اللجان، لضمان سهولة ويسر العملية الانتخابية منذ لحظاتها الأولى.