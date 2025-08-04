مسيرة حاشدة بدار السلام لحث المواطنين على التصويت في انتخابات الشيوخ| صور

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، اليوم، انطلاق مسيرة حاشدة ضمّت المئات من أبناء المركز، دعمًا للاستحقاق الدستوري، حيث جابت المسيرة الشوارع الرئيسية حاملين الأعلام المصرية، ورافعين لافتات تدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ونظم أبناء المركز مسيرة جماهيرية سلمية انطلقت من أمام منزل محمد خلف الله، مرورًا بشوارع المركز، وسط التزام كامل بالتعليمات الأمنية والإجراءات التنظيمية.

هتافات وطنية

وردد المشاركون في المسيرة هتافات وطنية، ودعوا الأهالي إلى التوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدين أهمية المشاركة في رسم مستقبل البلاد، ودعم الاستقرار الديمقراطي، واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وشهدت المسيرة تفاعلًا واسعًا من الأهالي، الذين اصطفوا على جانبي الطريق لتحية المشاركين، في مشهد يعكس وعيًا سياسيًا ومجتمعيًا متزايدًا بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، خاصة بين فئة الشباب والسيدات.

ولاقت الفعالية إشادة من القيادات الشعبية والتنفيذية، لما حملته من رسائل إيجابية وحضارية، داعمة للاستقرار والديمقراطية، وسط تأمين تام من قوات الشرطة.

واختتمت المسيرة فعالياتها أمام إحدى لجان الاقتراع، وسط ترديد النشيد الوطني، ورفع الأعلام، في أجواء احتفالية وطنية.