وزير العمل السابق: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وتدعم مسيرة الوطن

تفقد الدكتور محمد سعفان وزير العمل السابق، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين، عدد من اللجان الانتخابية بمدن وقرى المحافظة، ومن بينها المقار الانتخابية بمدينة الحوامدية.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تستمر لمدة يومين.

وقال الدكتور محمد سعفان - خلال تصريحات صحفية - إن هناك إقبالا واسعا من المواطنين على الانتخابات بالحوامدية في ظل التسهيلات التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والإشراف القضائي، حيث يوجد عضو هيئة قضائية علي كل صندوق، وأن العمل داخل اللجان منتظم دون أي معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير علي نزاهة وشفافية الانتخابات.

وحث الوزير السابق، المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وتعد الضمانة الأساسية التي يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في صنع القرار.

وأكد في ختام تصريحاته، أن مشاركة المواطنين في عملية التصويت لها دور إيجابي في دعم مسيرة الوطن الديمقراطية، وتظهر للعالم أن الدولة المصرية تسير في إطار دستوري وقانوني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.