القاهرة تتصدر المشهد الانتخابي.. 8.5 مليون ناخب و59 مرشحًا في ماراثون الشيوخ 2025

قال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة القاهرة وتحديدًا من مدينة نصر، إن عدد المواطنين الذي يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القاهرة يصل عددهم لـ 8.5 مليون ناخب.



وأضاف مراسل صدى البلد في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع الإعلامي شريف نور الدين، على قناة "صدى البلد"، أن القاهرة تعتبر الأكبر من حيث عدد المشرحين وعددهم 59 مرشح، وأن المحافظة بها 544 لجنة.



وأضاف هاني النحاس، أن وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، قد أدلى بصوته في مدرسة المنارة بمدينة نصر، الذي يتواجد بها حاليًا، وأن جميع الوزراء لديهم حرص كبير على المشاركة في العملية الانتخابية.



ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين تشارك في العملية الانتخابية، وأن الحضور ملحوظ منذ الساعات الأولى.

