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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واجب وطني.. وزير الكهرباء عن التصويت بانتخابات الشيوخ

وزير الكهرباء والطاقة
وزير الكهرباء والطاقة

أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، موضحًا أنه شارك في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 اليوم بمدينة نصر.

 وأضاف خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع الإعلامي هاني النحاس، على قناة "صدى البلد"، أن المشهد أمام اللجان مفرح، وأن هناك مشاركة كبيرة من الشاب، من أجل التصويت في الانتخابات.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتأمين توصيل الكهرباء لجميع اللجان الخاصة بالانتخابات، وأن هناك مولدات كهربائية أمام اللجان، حالة حدوث أي مشكلات باللجان. 

وأدلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم الاثنين، بمقر لجنته الانتخابية أمام المركز الانتخابي بمدرسة المنارة بمدينة نصر ، والتي شهدت توافدا كبيرا واصطفافا من الناخبين منذ الصباح، تزامنًا مع فتح اللجان وبدء الاقتراع في أول أيام التصويت والذى يستمر على مدار يومين.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، سيما انتخابات مجلس الشيوخ، والاختيار من بين المرشحين فى ظل التنوع والتعددية التى تتميز بها كشوف المرشحين، مضيفا أن الحرص على التواجد من قبل الناخبين، يأتي انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، موضحا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

رسالة إلى العالم
أوضح الدكتور عصمت أن مشاركة جموع المواطنين الفعالة في الانتخابات تبعث برسالة إلى العالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتطلع لمستقبل أفضل لوطنهم ومواصلة العمل على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة وفى شتى المجالات.

قال الدكتور محمود عصمت أن التغذية الكهربائية مؤمنة فى جميع المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية وان هناك غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار اليومين لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية فى اللجان الانتخابية، وكذلك تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بما لايؤثر على انتظام العمل فى جميع الهيئات والشركات التابعة.

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