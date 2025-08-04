ناجي حكماً لمباراة السنغال ونيجيريا " بالشان ".. وعاشور لتقنية الفيديو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم مباراة السنغال و نيجيريا ، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد اماني بمدينة زنجبار بتنزانيا ضمن المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية للمحليين " الشان "

الطاقم بقيادة المصرى محمود ناجى حكما للساحة ، ويعاونه كلا من الجيبوتي ربل در ايلاي مساعد أول وصامويل سيراك منجيس مساعد ثاني والليبي احمد عبدالرازق حكما رابعا والمصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو والاثيوبي باملاك تيسيما حكم مساعد لتقنية الفيديو