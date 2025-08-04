فرنانديز يفتح النار على لاعبي مانشستر يونايتد.. تفاصيل

وجّه برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، انتقادات لاذعة لزملائه في الفريق بعد تعادلهم 2-2 مع إيفرتون، واصفًا أداءهم بأنه كسول ويُطالب بتدعيم صفوف الفريق.

وأحرز ماسون ماونت هدفًا في الشوط الثاني، ما وضع يونايتد على طريق الفوز في أتلانتا، جورجيا، بعد أن ألغى إيليمان ندياي هدف فرنانديز الافتتاحي، لكن هدفًا غريبًا سجله أيدن هيفن في مرماه في الدقيقة 75 منح إيفرتون التعادل يوم الأحد.



وأثّر هذا التعادل سلبًا على جولة نادي أولد ترافورد في الولايات المتحدة، بعد انتصارين واعدين على وست هام يونايتد وبورنموث الشهر الماضي.



وقال فرنانديز: "كان هذا مهمًا لتطوير أسلوب لعبنا وإشراك اللاعبين الجدد أيضًا، لم نكن نريد أن ننهي الموسم بهذه الطريقة، لم يكن أداؤنا الأفضل، وكنا متكاسلين بعض الشيء اليوم، نريد تجنب ذلك، فالكسل قد يدفع الثمن في أي لحظة".



وشهد يونايتد أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، إذ احتل المركز الخامس عشر في الترتيب، ويتطلع إلى تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات، بالتعاقد مع ماتيوس كونها وبريان مبيومو، اللذين بدأا أساسيين ضد إيفرتون.



وأضاف: "الوضع يتحسن، لكنه ليس في المكان المناسب، لا أريد أن أسخر من أحد، لكن النادي يبذل قصارى جهده فيما يتعلق بالوضع المالي الذي يتحدثون عنه، لكن كان من الواضح تمامًا أننا بحاجة إلى مزيد من المنافسة بين اللاعبين الحاضرين، ومزيد من الجودة لتشجيع الجميع على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى التشكيلة الأساسية".



واختتم: "أعتقد أن هذا ما يسعى إليه النادي، نأمل أن نتمكن من ضم لاعب أو لاعبين إضافيين للمساعدة في ذلك".



ويبدأ مانشستر يونايتد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد بمواجهة آرسنال في 17 أغسطس.