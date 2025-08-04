جوندومار البرتغالي يُكرّم جوتا وشقيقه بقميص جديد

أهدى جوندومار نادي طفولة لاعبي كرة القدم البرتغاليين ديوجو جوتا وأندريه سيلفا قميصه لهذا الموسم للأخوين اللذين لقيا حتفهما في حادث سيارة في الثالث من يوليو في إسبانيا.

طبع نادي جوندومار، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، صورًا لمهاجم ليفربول والبرتغال جوتا وشقيقه سيلفا، الذي لعب لفريق بانافييل البرتغالي، على مقدمة قمصانه.

يحمل الجزء العلوي من ظهر القمصان اسمي اللاعبين تحت رمز اللانهاية.

قال جوندومار، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة البرتغالي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “أكثر من مجرد قميص، تكريم أبدي، لأن كرة القدم تتجاوز مجرد الانتصارات والأهداف، إنها إرث، إنها عائلة، إنها حب لأرضنا”.

يحمل قميصنا الجديد صورة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، ابنا جوندومار اللذان رحلا عنا مبكرًا، لكنهما سيخلدان ذكراهما في تاريخ نادينا وكرة القدم.

في كل مرة يرتدي فيها رياضيونا هذا القميص، يشعر المرء وكأنه ينزل إلى أرض الملعب معهما.

أعلن ليفربول الشهر الماضي أن لاعبيه سيضعون شعار "20 للأبد" على قمصانهم وستراتهم الرياضية في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا.

بعد التشاور مع عائلة جوتا، سيتم إيقاف ارتداء قميصه رقم 20 في جميع مستويات نادي أنفيلد، بما في ذلك فرق السيدات والأكاديميات.

نشأ جوتا وسيلفا في جوندومار، وهي بلدة تقع على مشارف بورتو.