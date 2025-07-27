20 إلى الأبد.. تخليد اسم ديوجو جوتا بلافتات تكريمية مؤثرة| ما القصة؟

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن سلسلة من المبادرات التكريمية لتخليد اسم لاعبه الراحل ديوجو جوتا، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث سير بإسبانيا مطلع يوليو الجاري، برفقة شقيقه أندريه سيلفا.

نصب تذكاري دائم لجوتا

وفي بيان رسمي، أكد النادي أن اسم جوتا سيُخلد إلى الأبد من خلال نصب تذكاري دائم سيتم إنشاؤه خارج ملعب "أنفيلد"، في خطوة رمزية لتكريم اللاعب البرتغالي الذي رحل عن عمر يناهز 28 عاما.

ولم يكشف بعد عن التصميم النهائي للتمثال، إلا أن النادي أوضح أنه سيكون محاطا بزهور تذكارية في مختلف منشآت ليفربول، بما في ذلك مركز التدريب ومقر فريق السيدات.

Forever 20

كما ستطلق شركة "أديداس" القميص الجديد للفريق في الأول من أغسطس، متضمناً شعار خاصًا يحمل عبارة "Forever 20" (20 إلى الأبد)، تكريما لجوتا الذي كان يرتدي الرقم 20، وسيستمر الشعار مطبوعا على القمصان طوال الموسم الكروي الجديد.

عمل خيري يحمل اسم الراحل

وأعلن النادي أن المشجعين الراغبين في طباعة اسم "Diogo J" ورقم 20 على القمصان الجديدة، سيساهمون في عمل خيري، إذ ستُخصص جميع العوائد لصالح مؤسسة ليفربول الخيرية (LFC Foundation)، التي تعتزم بدورها إطلاق برنامج رياضي يحمل اسم اللاعب الراحل لتخليد إرثه داخل المجتمعات المحلية.

وفي لفتة أخرى، سيشهد أول لقاء رسمي لليفربول على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام بورنموث في 1 أغسطس إقامة لوحة جماهيرية ضخمة (موزاييك) ولحظة صمت، تقديرا لمسيرة جوتا وإحياءً لذكراه.

حادث مأساوي يؤدي بحياته

وكان جوتا قد احتفل بزفافه من كاردوسو في حفل عائلي أقيم بمدينة بورتو البرتغالية في يونيو الماضي، قبل أن يلقى حتفه بعد أقل من أسبوعين في حادث مأساوي على الطريق السريع A-52 قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، إثر انفجار إطار سيارته الـ"لامبورجيني"، مما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها واشتعالها بالكامل.

ورغم تدخل فرق الإنقاذ بسرعة، أعلنت وفاته وشقيقه في موقع الحادث. ونشرت زوجته صورًا من الزفاف عبر حسابها الرسمي، مرفقة برسالة مؤثرة جاء فيها: “شهر واحد على عهدنا... حتى الموت، إلى الأبد.”