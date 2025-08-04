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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نائب محافظ أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

نائب محافظ أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
نائب محافظ أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
إيهاب عمر

أدلى الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط، وذلك في أول أيام التصويت، الذي يشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين بمختلف فئاتهم، في مشهد يعكس وعيهم السياسي وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، حيث تستمر عملية التصويت حتى مساء غدٍ الثلاثاء.

الإقبال يُجسّد روح المسؤولية الوطنية

وأشاد نائب المحافظ، عقب الإدلاء بصوته، بالمشاركة الواسعة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا الإقبال يُجسّد روح المسؤولية الوطنية، ويعكس ثقة المواطنين في أهمية دور مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية وتعزيز الحياة النيابية.

تسهيل عملية التصويت للجميع

 كما نوه إلى الجهود التي تبذلها أجهزة المحافظة، بقيادة اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لتوفير أجواء آمنة ومنظمة داخل اللجان، بما يسهم في تسهيل عملية التصويت للجميع، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي السياق ذاته، تابع محافظ أسيوط، في جولة ميدانية، سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمدينة أسيوط، شملت لجنتي "الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات" بحي شرق و"النصر الابتدائية الحديثة" بحي غرب، حيث اطمأن على انتظام التصويت وسلاسة الإجراءات، مؤكدًا ضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين، من مظلات وأماكن انتظار، إلى كراسي متحركة وممرات مخصصة لذوي الهمم.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية بمحافظة أسيوط 371 لجنة، موزعة على 15 مركزًا إداريًا وقسم شرطة، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، حيث تستقبل نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت، تحت إشراف قضائي كامل، وفي ظل إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والانضباط.

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